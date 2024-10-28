Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Diş Hekimi Toprağa Verildi

BURSA'da, boşanma aşamasındaki diş teknikeri eşi Atilla Çetin'in (59) evinin önünde tabancayla başından vurup öldürdüğü diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin (52), toprağa verildi. Atilla Çetin ise tutuklandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde, başından tabancayla vurdu. İki çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atilla Çetin, olay yerinde gözaltına alındı. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Uludağ Çetin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı'ndaki Ziraat Camisi'ne getirildi. Çetin için burada, öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çetin'in yakınlarının yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katıldı. Namazın ardından Yasemin Uludağ Çetin'in cenazesi Mustafakemalpaşa ilçesi Doğancı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan Atilla Çetin ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.