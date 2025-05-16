Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Gözaltına Alındı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam Gözaltına Alındı
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Çanakkale'de Uğur Zan, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı tartışma sırasında vurdu. Zeynep Zan olay yerinde hayatını kaybetti, Uğur Zan ise polis tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'de, Uğur Zan (34) çıkan tartışmada, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı başına tabancayla ateş ederek, öldürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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