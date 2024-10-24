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Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbabayı Vuran Zanlı Tutuklandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbabayı Vuran Zanlı Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbabası silahla yaralayan zanlı, yakalandıktan sonra tutuklandı. Olaydan yaralı olarak kurtulan çift hastaneden taburcu oldu.

Adana'da boşanma aşamasındaki karısını ve kayınbabasını silahla yaralayıp gasbettiği motosikletle kaçtıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 22 Ekim'de babaevine giden boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T. (21) ve kayınbabası Salih K'yi (50) tabancayla yaralayıp gasbettiği motosikletle kaçmasının ardından polis ekiplerince yakalanan İzzettin T'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Saldırıda yaralanan Salih K. ve kızı Ayşegül T. hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Bu arada İzzettin T'nin olaydan dakikalar önce kayınbabası Salih K'yi telefonla arayıp eşi Ayşegül T. ile konuşmak istediğini söylediği, Salih K'nin buna izin vermeyip damadının kendilerine zarar vermesinden endişelenerek kızıyla evinden çıkıp otomobiliyle uzaklaşmak istediği sırada saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Olay

19 Mayıs Mahallesi'nde 22 Ekim'de İzzettin T, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K'yi tabancayla vurarak yaraladıktan sonra olay yerinde gasbettiği motosikletle kaçmış ve bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı. Yaralanan baba ile kızı hastaneye kaldırılmıştı. Şüphelinin kayınbabası ve eşinin bulunduğu otomobile ateş açması bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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