Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbabasını Yaralayan Sanığa 89 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını ve kayınbabasını tabancayla yaralayıp 2 kayınbiraderini de darbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 49 yıl 4 aydan 89 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Savcılıkça, Levent Mahallesi'nde tartıştığı kayınbabasını ve eşini ruhsatsız tabanca ile yaralayıp 2 kayınbiraderini de darbettiği iddiasıyla 22 Ekim 2024'te tutuklanan İzzettin T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık İzzettin T. ile eşi Ayşegül T. arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve bu nedenle kadının babasına ait eve yerleştiği belirtildi.

İddianamede, İzzettin T.'nin konuşmak amacıyla eşi Ayşegül T.'nin kaldığı Levent Mahallesi'ndeki ikamete gittiği, burada zorla eve girdiği, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kendisine engel olmaya çalışan kayınbiraderleri Mehmet K. ve Ali K.'ya silah doğrultup onları darbettiği, eşi Ayşegül T.'yi ise tabancanın kabza kısmıyla darbettiği anlatıldı.

Sanığın Ayşegül T.'yi zorla evden götürmeye çalıştığı, Ayşegül T. ve babası Salih K.'nın olay yerinden otomobille ayrılmaya çalıştığı sırada İzzettin T'nin yanındaki ruhsatsız tabancayla eşini ve kayınbabası Salih K.'yı otomobilin içinde ağır yaralayıp olay yerinden motosikletle kaçtığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın "gece vakti silahla yağma", "eşe karşı silahla hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 49 yıl 4 aydan 89 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.