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Boşanma Aşamasındaki Eşini Tehdit Eden Adam Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tehdit edilen kadın, polis merkezinde korumaya alındıktan sonra eşinin saldırısına maruz kaldı. Eşinin arkasından ateş açan adam, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

ANKARA'da sokakta boşanma aşamasındaki eşi Leyla D.'nin (34) arkasından havaya ateş edip, pompalı tüfekle intihara kalkışan ve polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Nuri D.'nin (34), bir gün önce eşini arayıp 'seni öldüreceğim' dediği ortaya çıktı. Leyla D.'nin, bunun üzerine polis merkezinde korumaya alındığı, olayın da çıkışta araçla evine giderken yaşandığı belirtildi.

Dün öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Nuri D., boşanma aşamasındaki eşi Leyla D.'yi takip edip, arkasından silahla havaya ateş etti. Durumu fark eden Leyla D., yakındaki polis merkezine giderek şikayette bulundu. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Nuri D., polisleri fark edince otomobille kaçmaya çalıştı. Polisin durdurduğu otomobilden inen Nuri D., yanındaki pompalı tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkıştı. 2 saat süren ikna çabasına rağmen teslim olmayan Nuri D., özel harekat ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Hastanede tedavisi devam eden Nuri D.'nin, olaydan bir gün önce eşini 'seni öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Leyla D.'nin bunun üzerine polisi aradığı ve Keçiören Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından tedbir amacıyla polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Gece misafir edilen Leyla D.'nin, ertesi gün kendi isteğiyle polis merkezine gelen erkek kardeşine teslim edildiği belirtildi. Nuri D.'nin, polis merkezinden çıkışta eşinin bulunduğu aracı takip ettiği ve arkadan havaya ateş ettiği, Leyla D.'nin bunun üzerine tekrar polis merkezine döndüğü öğrenildi.

Hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınacak olan Nuri D.'nin 20'nin üzerinde suç kaydının olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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