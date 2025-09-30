Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürmekle Tehdit Eden Kişi Tutuklandı
Gaziantep'te boşanma sürecinde olan bir adam, eşi F.S.'yi sosyal medyada paylaştığı video ile tehdit etti. Erol S. gözaltına alındı ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde yaşayan Erol S., boşanma sürecindeki eşi F.S.'yi sosyal medyada paylaştığı videoyla ölümle tehdit etti.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erol S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel