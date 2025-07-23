Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Neşe G'yi öldüren Vedat G., Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezada indirim yaptı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat G. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Söyleyecek hiçbir şeyim yok." dedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Vedat G'yi "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Heyet, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle indirime giderek sanığın 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Terzialiler Mahallesi'ndeki sokakta Vedat G, boşanma aşamasındaki eşi Neşe G'yi 28 Mart 2024'te silahla öldürmüştü. Vedat G. elindeki silahı polisin ikna çabasıyla bırakarak gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan sanık hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilmişti.

Vedat G, cinayeti aldatıldığı için işlediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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