Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Eller, çiftin kızları R. N. Eller (21), maktul Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Durmaz, taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Duruşmada avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından, sanık Eller'e son sözleri soruldu.

Gökhan Eller, iddia edildiği gibi Selda Eller'e yönelik ölüm tehdidinde bulunmadığını, anlaşmalı boşanma sürecine girdikleri dönemde ne talep ettiyse verdiğini savundu.

Eller, "En büyük hatam o eve gitmek oldu. Keşke o gün eve gitmeseydim, kapıdan dönmeye niyetlendim ancak son anda karar değiştirip eve girdim. Çok pişmanım." dedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Gökhan Eller'e, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet daha sonra, eylemin haksız tahrik etkisi altında işlendiğini belirterek iyi hal indirimleri de uygulayarak sanığın 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Aile ve avukatlardan karara tepki

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz, sanığın, yargılama sürecinde kızına iftiralar attığını belirterek mahkemenin verdiği cezadan memnun olmadıklarını söyledi.

Durmaz, istinaf sürecinin de takipçisi olacağını dile getirerek "Daha kaç kadının canı yanacak, buna artık bir son vermeli. Bunun cezası 20 yıl olmaması lazım. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım." dedi.

Anne Zehra Can Şahin de sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek "Müebbet hapis cezası verilmedi. Torunum diyor ki 'O, hapisten çıkarsa bizi de rahat bırakmaz.' Ben onun çıkmasını istemiyorum, en ağır müebbet hapis cezasını almasını istiyorum. Kızım mezarda çürüdü, onun da hapiste çürümesini istiyorum." diye konuştu.

Çiftin kızları da de annesi için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Ailenin avukatı Mehmet Arslan da sanığın hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Olay

Güzelyurt Mahallesi'nde 23 Eylül 2024'te 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda Eller (39) ile boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Eller (40) arasında tartışma çıkmış, eve giden polis ve sağlık ekipleri çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "eşe karşı kasten öldürme" suçundan Gökhan Eller hakkında dava açılmıştı.