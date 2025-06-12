Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Koca ve Kardeşine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemii

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Koca ve Kardeşine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemii
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı boğan Fırat Yıldızhan ve cesedini gömen kardeşi Yağız Yıldızhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayın detayları duruşmada ortaya çıktı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğan Fırat Yıldızhan (33) ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'ın (21) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, 16 Şubat 2024'te Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. Çift arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın cenazesi, otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 6'ncı duruşması, Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile Yağız Yıldızhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Fırat Yıldızhan, duruşmadaki savunmasında "Hiçbir şekilde olayı planlamadım. Kendisi çağırdığı için oraya gittim" dedi.

Tutuklu sanık Yağız Yıldızhan ise "Böyle bir olayın olacağını bilmiyordum. Bilseydim arabaya binmezdim. Engellemeye çalıştım ancak başarılı olamadım. İlk kez gözümün önünde cinayet işlendi. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanıkların dinlenmesinin ardından duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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