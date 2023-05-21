Boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil hala bulunamadı
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İzmir Konak'ta boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan 298 gündür yakalanamadı. Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin, katilin hala bulunamamasına tepki göstererek, 'Vuranın yanına kar kalıyor. Canı yanmıyor, ocağına ateş düşmüyor' dedi.
İZMİR'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 298 gündür yakalanamadı. Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin (60), "Çok öfkeliyim, üzgünüm, şaşkınım. Kızımı koruyamadıkları gibi katilini de yakalayamıyorlar. Vuranın yanına kar kalıyor" dedi.
Olay, geçen yıl 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki muhasebeci eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabanca ile eşinin başına ateş edip, kaçtı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Özarslan, geçen yıl 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 298 güne rağmen halen yakalanamadı. Bu süreçte acılı aile ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı.'EVLADIMIN HAYALLERİ VE GÜLÜŞLERİ YARIM BIRAKILDI'Gözü yaşlı anne Ziynet Zerkin, Deniz Özarslan'ın bulunamamasına tepki göstererek, "Çok öfkeliyim, üzgünüm, şaşkınım. 298 gündür bir katil nasıl yakalanamaz. Kızımı koruyamadıkları gibi katilini de yakalayamıyorlar. Vuranın yanına kar kalıyor. Canı yanmıyor, ocağına ateş düşmüyor. Ne güzel memleket; yiyor, içiyor, nefes alıyor. Bu katili bunca zaman kim besliyor, kim yataklık ediyor? Buna yardımcı olanlar da kızımın katilidir. O katilin bu hayatta kaybedecek neyi kaldı ki? Tedirginiz. Olayın üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Davası bile daha başlamadı. Ne bekleniyor? Gelişmeler hakkında biz niye hiçbir şey bilmiyoruz? Bu kişi, ayrıca yurt dışında kırmızı bültenle de aranıyor. Evladımın hayalleri ve gülüşleri yarım bırakıldı" dedi.Kızının her platformda kadın cinayetlerine dikkat çektiğini belirten Ziynet Zerkin, " Ama kendi de kadın cinayetine kurban gitti. Özgecan'lara, Büşra'lara üzülüp, mücadele verirken kendi öldü. Katilin yakalanmasına yönelik umutlarım hiç tükenmeyecek" diye konuştu.