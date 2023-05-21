Boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil hala bulunamadı

İZMİR'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabanca ile öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), 298 gündür yakalanamadı. Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin (60), "Çok öfkeliyim, üzgünüm, şaşkınım. Kızımı koruyamadıkları gibi katilini de yakalayamıyorlar. Vuranın yanına kar kalıyor" dedi.

Olay, geçen yıl 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki muhasebeci eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabanca ile eşinin başına ateş edip, kaçtı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Özarslan, geçen yıl 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Cinayetten sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 298 güne rağmen halen yakalanamadı. Bu süreçte acılı aile ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı.