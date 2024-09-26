Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kaffar Yeğin'e Ağır Ceza

İZMİR'in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kaffar Yeğin'e (60) herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 8 yıl hapis cezası verildi.

Bornova'da 22 Ekim 2022'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi tarafından Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Yeğin 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. serbest bırakıldı.

CİNAYATTEN ÖNCEKİ SUÇLARINDAN 5 YIL 5 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Kaffar Yeğin hakkında 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Bu davada 14 Nisan 2023 tarihinde sanık Kaffar Yeğin'e, 'Hakaret' suçundan 8 ay 22 gün, 'Kadına karşı tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay, 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

ALMANYA'DA ALDIĞI CEZA, DURUŞMADA OKUNDU

Kaffar Yeğin'in, 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına, bugün İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kaffar Yeğin ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanık Yeğin'in Almanya'da işlediği bir suçun talep edilen belgesinin geldiği belirtildi. Almanya'dan gelen bu ceza ilamı, mahkemede okundu. Kaffar Yeğin'in Almanya'daki kız arkadaşını kafasına baltayla vurmak suretiyle ağır yaraladığı, kadının çocuğunu araya girmesi ile olay yerinden kaçtığı, sonradan yakalanarak 7 yıl 6 ay hapis yattığı bilgisi mahkemede okundu. Sanık Yeğin, daha önceki duruşmalarda birçok kez eski eşleri veya sevgililerine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını öne sürmüştü.

'HİÇ ZAMAN HAKARET VE KÜFRETMEDİM'

Sanık Yeğin, son savunmasında, cinayeti planlayarak işlemediğini belirtip, "Böyle bir saatte planlama zaten yapılamaz. Hülya'ya hiçbir zaman hakaret ve küfretmedim. O gün alkollüydüm. Bana biber gazını çıkartınca panik halinde ne yaşandı, hatırlamıyorum" dedi. Duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasında, Almanya'dan gelen karar ile oradaki infazın 2001 yılında bitmiş olması nedeniyle, tekerrür hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

TEKERRÜR HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Mahkeme başkanı, duruşmaya 20 dakika ara verdi. Ardından karar açıkladı. Sanık Kaffar Yeğin'e 'Eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla gece vakti yağma' suçunu hırsızlık olarak değerlendirip, üst sınırdan 8 yıl hapis cezası verdi. 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise hüküm vermeyip, başka bir davasında da aynı suçlamanın bulunduğu gerekçesiyle dosyayı ayırdı. Sanık Yeğin cezasında tekerrür hükümleri uygulanıp herhangi bir indirim yapılmadı.

'AZ DA OLSA ACIMIZ HAFİFLEDİ'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Hülya Şellavcı'nın damadı ve ailenin avukatı olan Ensar Aktürk, "Az da olsa acımız hafifledi. Her zaman mahkemeye güvenimiz tamdı. En ağır cezayı vereceğini biliyorduk, inanıyorduk. Nitekim de öyle oldu. Herhangi bir indirim uygulanmadı" dedi. Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu üyeleri de aileye destek verdi.