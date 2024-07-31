Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın Eşinin Oturduğu Evini Yakması Ortaya Çıktı

ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan'ın (32) olaydan 6 ay önce eşinin oturduğu evi yaktığı ortaya çıktı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Fırat Yıldızhan hakkında 'Zincirleme şekilde yakarak mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 16 Şubat'ta, Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı (20) da gözaltına aldı. Yıldızhan'ın cenazesi, otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Öte yandan, cinayetten sonra gözaltına alınan Fırat Yıldızhan'ın emniyetteki ifadesinde Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesinde kiracı olarak oturduğu evde, 11 Ağustos 2023'te yangın çıkardığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili de başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede ise ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı Fırat Yıldızhan hakkında 'Zincirleme şekilde yakarak mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.