Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Gökhan Eller'e Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Gökhan Eller'e Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi
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Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i bez parçası ile boğan Gökhan Eller için savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olay, çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararının ardından yaşandı ve Gökhan Eller, polis merkezine giderek teslim oldu.

MANİSA'da boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i (40) bez parçası ile boğan Gökhan Eller (41) için savcı, verdiği mütalaada ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Olay, 23 Eylül 2024 tarihinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işleten eşi Selda Eller, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Süreç devam ederken; Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre, Selda Eller, karardan kısa süre sonra Gökhan Eller'i arayarak evden eşyalarını alabileceğini söyledi. Eve giden Gökhan Eller ile Selda Eller arasında tartışma çıktı. Gökhan Eller, eline geçirdiği bez parçasıyla 2 çocuğunun annesini boğdu. Eller, ardından polis merkezine giderek teslim oldu ve tutuklandı.

4'ÜNCÜ DURUŞMA

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Gökhan Eller hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

11 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına, Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Ferhat Durmaz, ailenin avukatı Mehmet Arslan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Rabia Aksu katıldı. Sanık Gökhan Eller de duruşmada hazır bulundu. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere davayı 11 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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