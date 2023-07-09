Boşanma Aşamasındaki Eşini Kaçıran Sanık Serbest Bırakıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmasında, hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7, kasten yaralamadan 6, nitelikli cinsel saldırı suçundan da 10 yıl olmak üzere 3 ayrı suçtan 23 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık İlker Mustafa K. ile taraflar hazır bulundu.

Tutuklu sanık ise duruşmadaki savunmasında, "Ben tutuksuz yargılanmak istiyorum, uzun süredir tutukluyum. İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben eşimin 11 gün altını temizledim. Ona bu eylemi gerçekleştirmem mümkün değildir." dedi.

Cumhuriyet savcısı mahkemede, İlker Mustafa K'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık İlker Mustafa K'nin, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delillere etki etme imkan ve ihtimalinin bulunmayışı nedeniyle tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Savcı heyetin tahliye kararına itiraz etti.

Olay

Çanakkale'nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İlknur K'yi nisan ve haziranda iki kez kaçıran Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K'nin yakalanması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. 10 Haziran'da İlknur K'nin bulunmasının ardından 12 Haziran'da polise giderek teslim olan İlker Mustafa K, savcının "darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla sevk ettiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.