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Boşanma Aşamasındaki Eşini Boğan Adam Adliyeye Sevk Edildi

Boşanma Aşamasındaki Eşini Boğan Adam Adliyeye Sevk Edildi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasında olan Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i tartışma sonrasında boğarak öldürdü. Olay sonrası polise giderek teslim olan Gökhan Eller, adliyeye sevk edildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i (40) boğarak öldüren Gökhan Eller (40), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde bir sitedeki apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde işe başladığı öğrenilen Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeden tarih beklenirken, iddiaya göre; Selda Eller, eşi Gökhan Eller'i arayarak eve çağırdı ve eşyalarını almasını söyledi. Eve giden Gökhan Eller, burada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i elleriyle boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu.

2 ÇOCUKLARI VARMIŞ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selda Eller'in hayatını kaybettiği belirlendi. Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gökhan Eller polisteki ifadesinde, Selda Eller'in kendisine ağır hakaretler ettiği için öfkelendiğini ve çıkan kavgada eşini boğduğunu söyledi. Gökhan Eller, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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