Adliye önündeki kavgada Gamze'yi bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gamze G.'yi adliye önünde bıçaklayarak yaralayan Suat G. tutuklandı. Olayda Gamze G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde adliye önünde boşanma aşamasındaki eşi Gamze G.'yi (21) sırtından bıçaklayarak yaralayan Suat G. (40), tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Aydın Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Suat G. ile eşi Gamze G., adliye önünde karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Suat G., yanında taşıdığı bıçakla Gamze G.'yi sırtından 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Gamze G., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Gamze G., hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından Suat G.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Suat G., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde; boşanma aşamasındaki eşini çıkan tartışmada kendisine küfrettiği için bıçakladığını söyleyen Suat G., tutuklandı. Öte yandan Gamze G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
