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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

KARAMAN'da Harun K. (43), parkta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Saadet K.'yi (41) çıkan tartışmada karnından bıçakladı.

KARAMAN'da Harun K. (43), parkta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Saadet K.'yi (41) çıkan tartışmada karnından bıçakladı. Yaralı Saadet K, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Harun K, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cedit Mahallesi Işın Çelebi Parkı'nda meydana geldi. Saadet K. evinin karşısında bulunan Işın Çelebi Parkı'nda boşanma aşamasında olduğu eşi Harun K. ile karşılaştı. Çift belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Harun K., eşi Saadet K.'yi karnından bıçakla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Harun K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaman Çelebi Güncel Haberler

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