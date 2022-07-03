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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp, kayınpederini öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp, kayınpederini öldürdü

ANKARA'da Fatih K., boşanma aşamasında eşi Güleser K.'yı bıçakla yaralayıp, kayınpederi Gazi Akkaya'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

ANKARA'da Fatih K., boşanma aşamasında eşi Güleser K.'yı bıçakla yaralayıp, kayınpederi Gazi Akkaya'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Güleser K., kısa süre önce babası Gazi Akkaya'nın evine yerleşti. Çocuklarını anneden almak isteyen Fatih K., kayınpederi Gazi Akkaya'nın oturduğu eve geldi. Fatih K. ile evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K. eline aldığı bıçakla önce iki çocuğunun annesi Güleser K.'yı bacağından, daha sonra ise kayınpederi Gazi Akkaya'yı da kalbinden bıçakladı. Fatih K., olay yerinden kaçarken kayınpederine ait otomobile de zarar verdi.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gazi Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güler K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatih K., saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Karaçam Akyurt Fatih Güncel Haberler

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