Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Öldüren Adam Tutuklandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Öldüren Adam Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Rabia Alaca'yı bıçaklayarak öldüren Rahman Alaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Rabia Alaca'nın cenazesi defnedildi.

KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşi Rabia Alaca'yı bıçaklayarak öldüren Rahman Alaca (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Rabia Alaca'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Alaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Rahman Alaca ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Rabia Alaca'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Rabia Alaca, buradan kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahman Alaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş'ta metro inşaatında iskele çöktü

İstanbul'da şehrin göbeğindeki inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Fabrika havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Fabrika havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı

33 yıllık firarinin yakalanışı film sahnelerini aratmadı
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.