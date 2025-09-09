Boşanma Aşamasındaki Eşini Araçla Yaralayan Kişi Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi F.S.K.'ya ait araca çarparak yaralanmasına sebep olan A.K. yakalandı. Olay sonrasında kadın hastaneye kaldırılırken, A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini, aracına çarparak yaralayan kişi yakalandı.
A.K. (47) 55 FN 616 plakalı otomobil ile Altınyaprak Mahallesi Bağkur ışıklarında, boşanma aşamasındaki eşi F.S.K'nin (43) kullandığı 55 AEB 836 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel