Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşini Araçla Yaralayan Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi F.S.K.'ya ait araca çarparak yaralanmasına sebep olan A.K. yakalandı. Olay sonrasında kadın hastaneye kaldırılırken, A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini, aracına çarparak yaralayan kişi yakalandı.

A.K. (47) 55 FN 616 plakalı otomobil ile Altınyaprak Mahallesi Bağkur ışıklarında, boşanma aşamasındaki eşi F.S.K'nin (43) kullandığı 55 AEB 836 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Finlandiyalı milletvekili 20 yıl boyunca seks işçiliği yaptığını açıkladı

İtirafıyla ülkeyi karıştırdı! Milletvekili seks işçisi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.