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Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehdit Gönderen Zanlı Tutuklandı

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Adana'da, boşanma aşamasındaki eşi polise şikayette bulununca tehdit içerikli mesaj atan Birol K., silah ve mermi ile yakalanarak tutuklandı.

Adana'da kendisinden şikayetçi olmak için polise başvuran boşanma aşamasındaki karısına tehdit içerikli mesaj atan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine giden Seda K. (29), tehdit edildiği gerekçesiyle boşanma aşamasındaki kocası Birol K'den (29) şikayetçi oldu.

Durumu öğrenen Birol K, eşine "Seni emniyetin önünde bekliyorum, silahla vuracağım." şeklinde mesaj attı.

Kadının mesajı göstermesi üzerine polis merkezi çevresinde araştırma yapan ekipler, motosiklette bekleyen şüpheliyi yakaladı.

Yanında otomatik av tüfeği ve 8 kartuş ile bıçak ele geçirilen Birol K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

adana

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