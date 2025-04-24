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Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uygulayan Adam Serbest Bırakıldı
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Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşi Berna K.'yi darbeden Oğuzhan K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Berna K., hastanede tedavi edildi ve taburcu oldu.

AKSARAY'da dün boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Berna K.'yi (37) darbeden Oğuzhan K. (37), polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Oğuzhan K. hakkında adli işlemin devam ettiği bildirilirken, yaralanan Berna K. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Berna K., boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı 15 yıllık eşi Oğuzhan K., eve gelip, içeri girmek isteyince Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polisten yardım istedi. Polisler gelene kadar demir kapıyı zorla açıp içeri giren Oğuzhan K., kaçmaya çalışan Berna K.'yi balkonda çocuklarının gözü önünde dövdü. Yaralanan Berna K., yere yığıldı. Eve gelen polis ekipleri, eşinin hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten Oğuzhan K.'yi gözaltına aldı. Berna K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, "Ayrılma aşmasındaki eşim beni darbetti. Daha önce de şiddet görmüştüm. Eşimden şikayetçiyim, çocuğumun yanında beni bu hale getirdi. Bana saldırdığında öldürmek istedi. Polisler gelmese canımı kurtaramayacaktım" dedi.

Berna K., tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Oğuzhan K. de polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Oğuzhan K. hakkındaki adli işlemin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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