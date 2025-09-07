Boşanma Aşamasındaki Eşine Aracıyla Çarptı: 6 Yıl 9 Ay Hapis Cezası İstemli Dava

İstanbul Çatalca'da 2 Mart'ta boşanma aşamasındaki eşini, aracıyla kasten çarparak yaralayan sanık Kerem Demir hakkında "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Gamze Demir'in (37), çocuklarına ait solunum cihazını vermek için boşanma aşamasındaki eşi Kerem Demir (37) ile 2 Mart'ta Çatalca'daki pazar yerinin alt kısmında buluştuğu anlatıldı.

Müşteki Demir'in cihazı teslim ettikten sonra yol kenarında yürümeye başladığı belirtilen iddianamede, sanık Kerem Demir'in ise 34 ZM 1978 plakalı aracıyla müştekinin yanından geçip durduğu, ardından müştekinin olduğu yöne doğru geri geldiği ve müştekiyle birlikte çöp konteynerlerine çarptığı kaydedildi.

İddianamede, kamera kayıtlarına göre, çarpmanın etkisiyle yerden yükselen müştekinin ardından yere yığıldığı ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre de Gamze Demir'in yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olmadığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonları etkilediği aktarıldı.

İddianamede, sanığın silahtan sayılan arabasıyla kasıtlı olarak müşteki Demir'e çarpmak suretiyle üzerine atılı "eşe karşı silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçunu işlediği vurgulandı.

İddianamede, sanık Kerem Demir'in "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan, yaralamanın ağırlığı da dikkate alınıp cezada artırım yapılarak 3 yıl 4 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Çatalca 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.