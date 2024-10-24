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Boşanma Aşamasındaki Eşinden Tabancayla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Boşanma Aşamasındaki Eşinden Tabancayla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı.

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla yaraladığı kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. (27) ile eşi K.D. arasında Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, tabancayla K.D'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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