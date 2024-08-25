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Boşanma Aşamasındaki Eşin Evine İkinci Kez Saldırı

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ESENYURT'ta, iddiaya göre geçen yıl boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırıda bulunan Hakan K., 1 yıldır sığınma evinde bulunan kadının evine, küfür ve hakaretlerle ikinci kez taşla saldırdı. Ayşe K.'nin anne ve babasının yaşadığı ev zarar gördü.

ESENYURT'ta, iddiaya göre geçen yıl boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırıda bulunan Hakan K., 1 yıldır sığınma evinde bulunan kadının evine, küfür ve hakaretlerle ikinci kez taşla saldırdı. Ayşe K.'nin anne ve babasının yaşadığı ev zarar gördü.

Olay, 23 Temmuz Cuma günü saat 23.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Hakan K., 1 yıldır sığınma evinde bulunan Ayşe K.'nin anne ve babasının yaşadığı eve geldi. Hakan K., küfür ve hakaret ederek eve taşla saldırdı. Saldırının ardından sokaktan uzaklaşan Hakan K.'nin 2023 yılında da eve saldırıda bulunduğu öğrenildi. Saldırı sırasında evde bulunan baba Zeki Yılmaz, "Gece saat 23.00 civarında yatsı namazını kıldıktan sonra yatağa uzandım. Kendim de rahatsızım, aniden buraya gelince zile bastı, çocuklara küfür etti. Ondan sonra saldırdı, camları taşlamaya başladı" dedi.

"GEÇEN SENİ EVİMİ KURŞUNLADI"

Evi taşlanan, küfür ve hakaretlere maruz kalan baba Zeki Yılmaz, "Benim kızım burada değil, sığınma evinde 1 senedir. Geçen seneden beri oradadır. Bu adam hala benim kapımda ne arıyor. Geçen sene de evimi kurşunladı, kurşunların yeri belli. Boşanmak üzereler. Benim istediğim buna bir çare bulsunlar. Bilmiyorum bu nasıl iş, birşey anlamıyorum. ya gel beni buradan çıkar sürgün et, o gelsin kalsın. Zaten ailesi onu istiyor, ben onu öldüreyim evim ona kalsın istiyor" şeklinde tepki gösterdi. Olayın ardından Zeki Yılmaz, polis merkezine giderek Hakan K.'den şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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