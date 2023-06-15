Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen doktor Melek Bağce toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Bağce tarafından öldürülen doktor Melek Bağce'nin cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Melek Bağce ile boşanma davası süren eşi Mustafa Bağce, tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü ve intihar etti. Melek Bağce'nin cenazesi Ereğli ilçesi Ulu Cami'de kılınan namaz sonrası Meydanbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Doktor eşi Melek Bağce ile boşanma davası süren sağlık teknisyeni Mustafa Bağce, 13 Haziran'daki duruşmanın ardından saat 16.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Mustafa Bağce, burada görevli eşi ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada eşini bıçaklayıp, öldüren Mustafa Bağce, daha sonra tabanca ile intihar etti. 6 yıldır Mustafa Bağce ile evli olup, 4 yaşında bir çocuğu bulunan Melek Bağce'nin cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Ereğli ilçesi Ulu Cami'de kılınan namaz sonrası Bağce'nin cenazesi, Meydanbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.