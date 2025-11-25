Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen 3 Çocuk Annesi Zehra Özkan'ın Cenazesi Teslim Edildi
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Zehra Özkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3 ÇOCUK ANNESİYDİ
Boşanma aşamasındaki eşi Recep Özkan'ın (48), tabancayla vurarak öldürdüğü 3 çocuk annesi Zehra Özkan'ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve polis ekiplerinin bacağından vurarak yakalayıp gözaltına aldığı Recep Özkan'ın, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel