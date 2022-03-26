BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN ADLİYE İÇİNDE DARBEDİLDİ İDDİASI

İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te şiddet uyguladığı iddiasıyla eşine boşanma davası açan Dilan Aras Bitkay (27) duruşma çıkışı eşinin kendisi ve ağabeyini darbettiğini söyledi. Dilan Aras Bitkay, "Neden bu şahsa denetimli serbestlik verdiniz, yarım bıraktığı işi tamamlasın diye mi?" dedi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün öğle saatlerinde duruşma çıkışı eşi Yusuf Bitkay tarafından darbedildiğini öne süren Dilan Aras Bitkay, iki haftalık hamileyken eşinin şiddeti sonucu çocuğunu düşürdüğünü, bu nedenle 8 aydır evli oldukları eşine boşanma davası açtığını anlattı.

"MOTORUNDAN SİLAHI ALIP, ARKADAŞLARIMA DOĞRU YÖNELTTİ"

"BİZİM İFADEMİZ DAHA YENİ ALINMIŞKEN, KARŞI TARAF SERBEST BIRAKILDI"

Dilan Aras Bitkay'ın avukatı Esranur Demir ise, "Dilan Hanım boşanma isteğiyle ofisimize geldi. Bu konuda ona yardımcı olabileceğimizi söyleyip, beraber hareket ettik. Geçtiğimiz aralık ayında ise Dilan Hanım otobüs durağında beklerken, eski eşi tarafından silahlı tehdide maruz kaldı. O silahın getirilme amacı tamamen Dilan Hanımı hedef almak olduğu açıkken savcılık tutuklamaya sevk etti ancak Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Arkadaşlarına karşı olan eyleminde, yani onların da silahla tehdit edebilme ihtimalinden kaynaklı, kamu güvenliği gerekçesiyle tutuklandı. Daha sonra 25 Mart'ta bu ceza duruşmasının ilk celsesi gerçekleşti. Burada da celse çıkışı sanık karşı taraf, hem ağabeyine hem de Dilan Hanıma saldırdı, darbetti. Bundan kaynaklı olarak da gerekli soruşturmalar yürütüldü diye zannediyoruz ancak bizim ifademiz daha yeni alınmışken, karşı taraf serbest bırakıldı. Şu an Dilan Hanımın herhangi bir hayati güvenliği, ya da ağabeyinin hayati güvenliği yoktur. Basın yolunu seçmemizin nedeni de tamamen sesimizin duyulmasıdır" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel