Boşanma Aşamasındaki Eşi Sokak Ortasında Bıçakladı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, M.K., boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve Kılıçarslan daha sonra yakalanarak tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde M.K., boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Haziran'da Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. M.K., ailesinin yanına gitmek için otobüsten indi. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan, M.K.'nin arkasından yaklaşıp, 12 yerinden bıçakladı. M.K. kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekileri ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından M.K. hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Kılıçarslan'ı yakalama için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Öte yandan Kılıçarslan'ın kaçmadan önce M.K.'nin bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla bir süre sonra yakalanan Kılıçarslan, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıçarslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören M.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Eren Kılıçarslan'ın M.K.'yi bıçakladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.K.'yi defalarca bıçaklayan Kılıçarslan'ın olay yerinden uzaklaştığı, çevredekilerin yerde kanlar içindeki M.K.'ye yardıma koştuğu görülüyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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