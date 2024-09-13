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Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren Şüpheli Yakalandı

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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi öldüren şüpheli, kaçmasına yardım eden arkadaşıyla birlikte yakalandı. Şüpheli, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve tartışma sonucu silahı kullanarak ateş ettiğini söyledi.

ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları (47) ile kaçmasına yardım eden arkadaşı, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Korkuteli'de yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları C Blok 4'üncü katta meydana geldi. Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş ederek kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (17), kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla eve döndü. Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp, morga götürüldü. Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı F.İ.'nin aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Savaş Temirhanoğulları ve arkadaşı F.İ.'yi saklandıkları yerde suç aletiyle beraber yakaladı. Gözaltına alınan Savaş Temirhanoğulları ve F.İ., ifadeleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savaş Temirhanhoğulları, ifadesinde, "Karım beni aldatıyordu. Tüm bunlara rağmen onu affetmeyi düşünüyordum. Olay günü eve gidip, kapıyı çaldım. Eşim kapıyı açtı, konuşurken bana hakaret etti. Ben de evde bulunan silahı alarak ateş ettim. Ondan sonra da olay yerinden kaçtım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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