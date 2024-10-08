Boşanma Aşamasındaki Eşi İçin Tarım Müdürünü Öldürdü

BALIKESİR'in Marmara ilçesi Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (37) cinayet şüphelisi Selçuk A.'nın, maktulü boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli tarafından tehdit edilen eş hakkında da koruma kararı olduğu belirtildi.

Olay, 6 Ekim'de saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

JANDARMAYI ARAYARAK TESLİM OLDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtilen şüphelinin, Yakupoğlu'nun ilişkisi olduğu öne sürülen kadının boşanma aşamasındaki eşi Selçuk A. olduğu iddia edildi. Selçuk A., olaydan 24 saat sonra Çınarlı Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada jandarma ekiplerini görünce ailesinin işlettiği kafeye giderek telefonla jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerine teslim olmak istediğini söyleyen Selçuk A.'nın telefonla görüştüğü anların fotoğrafları ortaya çıktı.

TABANCAYI ATTIĞINI SÖYLEDİ

Jandarma tarafından gözaltına alınıp, polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Murat Yakupoğlu'nu boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü, tabancayı da attığını söylediği öğrenildi. Öte yandan 2 çocuk babası Selçuk A.'nın boşanma aşamasındaki eşinin İstanbul'da yaşadığı, şüpheli tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı olduğu belirtildi.