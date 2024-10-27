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Boşanma Aşamasındaki Diş Hekimi Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Boşanma Aşamasındaki Diş Hekimi Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti
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Osmangazi'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan diş doktoru Yasemin Ç., hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurulan diş doktoru, hastanede hayatını kaybetti.

Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta, Atilla Ç. boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ç'ye evden çıkarken tabancayla ateş etti.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Yasemin Ç. ise yere yığıldı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yasemin Ç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel

Osmangazi Politika 3-sayfa Güncel bursa Suç

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