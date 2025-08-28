Boşanma Aşamasındaki Damat Kayınpederi Tarafından Vurularak Öldürüldü

Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Uğur D. (38), boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek için kayınpederi Yılmaz A'nın (59) Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Bina önünde karşılaşan Uğur D. ile Yılmaz A. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz A, tabancayla damadı Uğur D'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri damadın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis Yılmaz A'yı gözaltına aldı.