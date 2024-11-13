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Boşanma Aşamasındaki Çiftin Trajik Ölümü Güvenlik Kamerasında

Boşanma Aşamasındaki Çiftin Trajik Ölümü Güvenlik Kamerasında
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Gaziantep'te boşanma aşamasındaki Kahraman Bal, eşi Elif Bal'ı tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te Kahraman Bal'ın (27), boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı (25) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çiftin bir süre konuştuğu, Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateşlediği, ardından intihar ettiği anlar yer aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Kahraman Bal ile eşi Elif Bal, yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti. Elif Bal kanlar içerisinde yere yığılırken, Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

1 çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kahraman Bal'ın eşi Elif Bal'ı öldürüp, intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; çiftin bir süre konuştuğu, ardından Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateş ettiği ve intihar ettiği anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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