Tartıştığı kayınbiraderini bacağından vurdu

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki aile içinde çıkan kavgada Fahrettin S. eniştesi tarafından bacağından vurulurken enişte de darp edildi. Olay sonrası her iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki aile içerisinde çıkan kavgada Fahrettin S. (45), eniştesi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Fahrettin S. ile ablasının eşi Nurefeddin B.'nin (66) evine giderek, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi. Eşyaları aldığı sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Nurefeddin B.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Fahrettin S. sol bacağından vuruldu. Olay sırasında enişte de tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Fahrettin S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan enişte ise polis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek, polis nezaretinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
