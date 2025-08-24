Boşanma Aşamasındaki Adam, Eşini Yaraladıktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu
Başakşehir'de, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaralayan E.Y, intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun çaba sonucu ikna edilip gözaltına alındı.
Başakşehir'de eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli, polise teslim olmayıp kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkışınca yaklaşık 6 saatlik süreç sonrası ikna edilerek ekiplerce gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, E.Y, boşanma aşamasında olduğu İ.Y.'nin Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki ikametine geldi.
Kadına silahla ateş eden şüpheli, buradan kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Evin yakınlarında tespit edilen şüpheli, polislere teslim olmayıp kaçamayacağını anlayınca kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkıştı. Şüpheli, yaklaşık 6 saatin sonunda ikna edilerek gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.