Boşanma Aşamasındaki Adam, Eşini Yaraladıktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaralayan E.Y, intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun çaba sonucu ikna edilip gözaltına alındı.

Başakşehir'de eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli, polise teslim olmayıp kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkışınca yaklaşık 6 saatlik süreç sonrası ikna edilerek ekiplerce gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.Y, boşanma aşamasında olduğu İ.Y.'nin Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki ikametine geldi.

Kadına silahla ateş eden şüpheli, buradan kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Evin yakınlarında tespit edilen şüpheli, polislere teslim olmayıp kaçamayacağını anlayınca kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkıştı. Şüpheli, yaklaşık 6 saatin sonunda ikna edilerek gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.