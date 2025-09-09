Haberler

Boşanma Aşamasındaki Adam, Eşini ve Ailesini Tabancayla Yaraladı

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve baldızını tabancayla yaralayan M.T. adlı kişi, bacanağını da vurdu. 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 3'ü ağır yaralı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da M.T., boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve baldızını tabancayla ateş ederek, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladı. 3'ü ağır, 4 yaralı hastanede tedaviye alındı.

Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.'yi tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
