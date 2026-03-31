Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini bastı; 4 ölü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Turgutlu'ya bağlı kırsal Kabaçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun'un ailesinin evine gitti. Burada Coşkun, yanındaki tabancayla henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i başlarından tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayın ardından kaçan Ömer Coşkun'u yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

