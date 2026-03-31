Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini bastı; 4 ölü

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini tabancayla öldürdü. Olayın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Turgutlu'ya bağlı kırsal Kabaçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun'un ailesinin evine gitti. Burada Coşkun, yanındaki tabancayla henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i başlarından tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayın ardından kaçan Ömer Coşkun'u yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan böyle gözaltına alındı
FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan böyle gözaltına alındı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor