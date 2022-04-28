Boşanma aşamasında olduğu kocasını öldüren kadının  24 yıla kadar hapsi istendi

EYÜPSULTAN'da 6 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i ayrı yaşadığı eve gelip kendisini darbetmesi üzerine bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 2 çocuk annesi Nuran Özdemir hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında Nuran Özdemir için haksız tahrik altında eşi öldürme suçundan 24 yıla kadar hapis talep etti. "Ölmemek için kendimi savundum. O beni yere düşürseydi yemin ederim beni öldürecekti" diyen Nuran Özdemir ise tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

Olay, Sakarya Mahallesinde 22 Eylül 2021 gecesi meydana geldi. Ahmet Özdemir, bir yıldır ayrı olduğu 14 yıllık eşi Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı eve giderek küfredip bağırarak kapıyı açmasını istedi. Komşular rahatsız olmasın diye kapıyı açan Nuran Özdemir'e küfretmeye devam eden Ahmet Özdemir, iddiaya göre karısının boğazını sıkarak darbetti. Mutfağa kadar tartışarak giden taraflardan Nuran Özdemir mini buzdolabının üzerinden aldığı bıçağı savururken 2-3 kez "sokarım sokarım" şeklinde sözler söyledi. Nuran Özdemir, kendisine vurmaya devam eden Ahmet Özdemir'i bıçakladı. Sol göğüs bölgesinden yaralanan Ahmet Özdemir yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti. Tutuklanan Nuran Özdemir hakkında "Haksız tahrik altında eşini öldürme" suçundan dava açıldı.

KASTEN ÖLDÜRME İDDİASINI KABUL ETMEDİ

"ÇOCUKLARIM YALNIZ, TAHLİYEMİ TALEP EDERİM"

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, kaçma şüphesi, olay yeri inceleme raporu, delilleri etkileme olanağının bulunması gerekçeleriyle sanık Nuran Özdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel