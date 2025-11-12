Boşandığı kadını tehdit edip, boğazına bıçak dayadı; dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

İZMİR'de boşandığı M.A.'yı (39) telefonla tehdit ettikten sonra yaşadığı evi basıp, boğazına bıçak dayayan, tahliye edildikten sonra WhatsApp durumundan 'Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş' paylaşımı yapınca tekrar tutuklanan Ünal K. (45), İzmir 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hakim, sanığın eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verip, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Ünal K., iddiaya göre boşandığı M.A.'ya tehdit içerikli mesajlar attı. Ardından da telefonla arayarak 'Hesabını vereceksin bu böyle kapanmayacak, dişe diş, kana kan. Ben şimdi başlıyorum, bundan sonra her şeye hazır ol. Beni aldattın, elimde belgeler var, çocuğumu da alacağım göreceksin" diyerek tehditlerine devam etti. M.A. mesajların ardından şikayetçi oldu. Bir gün sonra Ünal K., telefonla arayıp, çocuğunu görmek istediği gerekçesiyle M.A.'nın yaşadığı eve gitti. Kapıyı kırarak eve giren Ünal K., elindeki bıçağı M.A.'ya saplamaya çalıştı. Evde bulunan M.A.'nın yakınları, araya girip Ünal K.'ye engel oldu. Ardından Ünal K., M.A.'nın boğazını sıktı. Olay sonrası M.A. ve ailesi, şüpheli hakkında bir kez daha şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ünal K., 19 Temmuz'da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

HİKAYE ATTI, 'İSRAİL'İ KASTETTİM' DEDİ

Soruşturma devam ederken; 6 Ağustos'ta tahliye olan Ünal K., cep telefonunun WhatsApp durum kısmında aracı ile yolda olduğuna dair bir görsel ile altına 'Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş' şeklinde bir paylaşım yaptı. Bunu gören M.A., bir kez daha şikayetçi oldu. Yeniden gözaltına alınan Ünal K., 18 Ağustos'ta tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 'Boşandığı eşi kasten yaralama, silahla kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit, ısrarlı takip, hakaret ve konut dokunulmazlığı' suçlarından toplam 18 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle daha açıldı. İddianame, İzmir 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, geçen günlerde hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, suçlamaları reddetti ve söz konusu paylaşımı Gazze için yaptığını iddia etti. Ünal K., "Durumda paylaşmış olduğum iletiyi İsrail-Gazze savaşını kastederek paylaştım. M.A.'yı kastetmedim. Paylaşım yaptığım yer de Aydın Tüneli'ydi, İzmir'de değildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'4 YILDIR TEHDİT EDİLİYORUM'

Duruşmada söz verilen mağdur M.A., "Sanık benim 4 yıl önce boşanmış olduğum eşimdir. Boşandığımızdan beri kendisi beni tehdit etmektedir. 'Ya barışacağız ya da öldüreceğim' diyor. Olayın yaşanmasından 2 hafta önce tehditlerine başladı. Beni arayıp, 'Şimdi iş yerime istifa etmeye gidiyorum. Sen de yanına abini mi babanı mı kimi alıyorsan al, bugünden itibaren benimle bir işin kalmayacak, istesen de beni göremeyeceksin' deyince beni öldürmeyi planladığını anladım. Sonrasında emniyete gittim. Sürekli görüntülü arama yapıyordu. KADES uygulamasını da indirmemi söylediler. Görüntülü aramayı açtım ve çocuk ile görüşmek istediğini söyledi. Müsait olmadığımı belirttim. Ben eve girdikten birkaç dakika sonra tekmeyle eve girdi. Karşılaşır karşılaşmaz boğazımı sıkarak duvara yapıştırdı. Sol elindeki bıçağı, boğazıma dayamaya çalıştı. Sonrasında babam müdahale etti ve beni kurtardı. Ünal K., elindeki bıçak ile kaçtı. Bu sırada polisler, beni hastaneye götürüyorlardı ama sanık aramaya devam ediyordu. Sanık 1 hafta tutuklu kalıp, tahliye oldu. Tahliyeden sonra WhatsApp durumlarında tehditkar paylaşımlar yapıyor. Telefonda kayıtlı olmadığım doğru değildir. 'Eceli gelen köpek cami duvarına işer' şeklindeki paylaşımını görünce bir kez daha şikayetçi oldum" dedi.

'GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Duruşmada söz alan mağdur M.A.'nın avukatı Nevraz Sığın, "Olay kasten öldürmeye teşebbüs suçunun tüm unsurlarını taşımaktadır. Görevsizlik kararı verilmesini istiyoruz. Bu olay, evveliyatı olan bir olaydır. Uzaklaştırma kararları vardır. Müvekkilimin can güvenliğinden endişeliyim. Baba ve anne araya girdiği için müvekkilim öldürülmemiştir" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da görevsizlik kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatı ise olayın öldürmeye teşebbüs olmadığını belirtip, tahliye talebinde bulundu.

'KASTAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇU

Savunmaların alınmasının ardından karar açıklandı. Sanık Ünal K.'nin bıçağı saplamak istediği M.A.'nın elini tutması sonucu bu eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, ayrıca M.A.'nın boyun bölgesine bıçak dayayıp, boğazını sıktığı hususunun doğrulandığı belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, sanığın eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı verip, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.