Boşandığı Eşinin Evine Giden Adam, Polis Geldiğinde İntihar Tehdidinde Bulundu

Baran AKKAYA-Vehbi DEMİR-Emin YEŞİL / İSTANBUL, - GAZİOSMANPAŞA'da elindeki bıçakla yaklaşık 2 sene önce boşandığı eşi R.C.'nin(39) evinin önüne gelen H.Ç.(40), adrese gelen polis ekiplerini görünce bıçağı kendi boğazına dayadı. Polis müdahale ederek H.Ç.'nin elindeki bıçağı düşürdükten sonra, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ç. isimli şüpheli, elindeki bıçakla 2022 yılında boşandığı eski eşi R.C.'nin evinin önüne giderek rahatsızlık vermeye başladı. H.Ç.'nin kendisine ve yakınlarına zarar vereceğini düşünen R.C., durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekiplerini gören H.Ç., bıçağı kendi boğazına dayayarak ekipleri intihar etmekle tehdit etti. Polis ekiplerinin müdahalesi ile elindeki bıçağı düşüren H.Ç. gözaltına alındı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.