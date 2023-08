Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şahıs, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre 3 çocukları olan M. Ü. ve Esma Kalanderli çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı. Boşandığı şahıs tarafından sürekli rahatsız edilen kadın polise defalarca şikayette bulundu. Her defasında serbest kaldı Polisin emniyete götürüp adliyeye sevk ettiği şahıs, her defasında serbest bırakıldı. Hakkında uzaklaştırma kararı da olan adamdan kurtulamayan kadın, babasının evine sığındı. Bir süre baba evinde kalan kadın, tekrardan kendi evine döndü. Pusuya yatarak evden çıkmasını bekledi Can güvenliği olmadığı için evinden uzaklaşmayan kadın, öğle saatlerinde markete gitmek için evden çıktı. Evinden yaklaşık 100 metre uzaklaşan kadın, pusuda bekleyen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uyuşturucu ticareti dolayısıyla 10 yıl hapis cezası aldığı belirlenen şahsın pandemi nedeniyle denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi.