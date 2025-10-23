Boşandığı Eşini Öldüren Ferhat K.'nin Kaçış Anları Kamerada
Erciyes Üniversitesi önünde, boşandığı eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren Ferhat K.'nin olay sonrası otomobiliyle kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
OTOMOBİLİYE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde 5 yıl önce boşandığı Meliha Keskin'i (39) pompalı tüfekle öldüren Ferhat K.'nin, otomobiliyle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ferhat K.'nin, eski eşini vurduktan sonra 50 ACL 488 plakalı otomobiline binerek kaçtığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel