Haberler

Boşandığı Eşini Öldüren Ferhat K.'nin Kaçış Anları Kamerada

Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi önünde, boşandığı eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren Ferhat K.'nin olay sonrası otomobiliyle kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

OTOMOBİLİYE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde 5 yıl önce boşandığı Meliha Keskin'i (39) pompalı tüfekle öldüren Ferhat K.'nin, otomobiliyle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ferhat K.'nin, eski eşini vurduktan sonra 50 ACL 488 plakalı otomobiline binerek kaçtığı görüldü.

500
