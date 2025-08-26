Boşandığı Eşini Bıçaklayan Adam Tutuklandı

Manisa'dan Kayseri'ye giderek boşandığı eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaralayan Ufuk A. yakalanarak tutuklandı. Olay, karı-koca arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

MANİSA'dan Kayseri'ye gelerek boşandığı eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaralayan Ufuk A. (45), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ufuk A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'ta meydana geldi. Manisa'da yaşayan Ufuk A., Kayseri'de oturan boşandığı eşi Hatice C.'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ufuk A. ise olay yerinden kaçtı.

YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ufuk A.'yı, saklandığı adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ufuk A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
