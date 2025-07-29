Boşandığı Eşini Bıçakla Öldüren Sanığın Yargı Süreci Başladı

Konya'da boşandığı eşini bıçakla öldüren tutuklu sanığın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih U. ile maktul Bahriye Kalaycı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Fatih U, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdü.

Olay tarihinde eski eşi Bahriye Kalaycı ile yeniden görüşmeye başladıklarını ve bir ev tutarak birlikte yaşamak istediklerini iddia eden Fatih U, araçla giderken Kalaycı'nın kendisine başka biriyle görüştüğünü söylediğini ileri sürdü.

Tartışmaya başladıklarını ve Kalaycı'nın kendisine küfürler ettiğini iddia eden Fatih U, bunun üzerine de eski eşini bıçakladığını söyledi.

Sanık avukatı Cihat Tanrıkulu da sanığın eyleminde herhangi bir tasarlama olmadığını savundu.

Maktulün babası Ahmet Kalaycı ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Baba Kalaycı, "Sanık, kızımın kendisine başkasıyla görüştüğünü söylediğini iddia ediyor ama eski eşiyle yeniden evlenmeye, ev tutmaya karar veren biri, ev tutmaya giderken 'Ben başkasıyla görüşüyorum' der mi? Sanık kızımı çok sevdiğini söylüyor. Madem bu kadar seviyordu, 55 bıçak darbesiyle nasıl öldürdü?" beyanında bulundu.

Maktulün annesi ve kız kardeşi de sanıktan şikayetçi oldu, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Fatih U, 2 Kasım 2024'te eski eşi Bahriye Kalaycı'yı merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde kendisine ait tarlada bıçakla öldürdükten sonra tutuklanmıştı.

Otopsi raporunda maktulün vücudunda 55 bıçak darbesi tespit edilmiş, sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.