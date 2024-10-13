Üye Girişi
Haberler

Boşandığı Eşine Tehdit Dilekçesi Veren Adam, Kadına Uzaklaştırma Kararı Alındı

Boşandığı Eşine Tehdit Dilekçesi Veren Adam, Kadına Uzaklaştırma Kararı Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Zehra G., boşandığı eşi Halil S.'nin tehdit içeren dilekçesi sonrası mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı. Halil S., bilirkişi raporuna itiraz ederek 'katli vacip' olduğunu belirtti. Zehra G. ise can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.

ANKARA'da Zehra G. (57), sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle boşandığı eşi Halil S.'ye (62) 'mal paylaşımı davası' açtı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, çiftin evlerinin yarısının Zehra G.'ye bırakılması görüşü bildirildi. Halil S., mahkemeye 'Davacının katli vacip olmuştur' yazılı dilekçe vererek rapora itiraz etti. Bunun üzerine Zehra G., eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Keçiören ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zehra G., 'sadakat yükümlülüğünü ihlal' ettiği iddiasıyla 31 yıldır evli olduğu Bağ-Kur emeklisi Halil S.'ye 2015 yılında boşanma davası açtı. Ankara 7'nci Aile Mahkemesi, Halil S.'nin Zehra G.'ye 500 TL nafaka ödemesine hükmederek çiftin 2018 yılında boşanmasına karar verdi. Zehra G., 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'mal paylaşımı davası' açtı. Mahkeme, mal paylaşımı için bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu. Geçen ay mahkemeye sunulan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, evlilik sırasında Keçiören'de alınan ev ile Kahramankazan ilçesinde alınan taşınmazın değeri belirlenerek, ikisinin de yarısının Zehra G.'ye, yarısının da Halil S.'ye verilmesi yönünde görüş bildirildi. Bilirkişi raporunun taraflara gönderilmesine karar verilerek duruşma kasım ayına ertelendi.

TEHDİT İÇERİKLİ DİLEKÇE VERDİ

Halil S., duruşma öncesinde mahkemeye tehdit içerikli dilekçe sunarak, bilirkişi raporuna itiraz etti. Halil S.'nin, 'Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporu kabul etmiyorum. Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur. Türkiye'de adalet kaybolmuştur. Bilirkişi tarafsız olması gerekirken, kadınların tarafını tutmuştur. Beni yalanlarıyla mağdur etmişlerdir. Ben şu an yaşamıyorum onlar da yaşamayacaktır. Devlet nasıl olsa cezaevlerinde besliyor, ben de orada yaşamayı tercih edeceğim' yönünde ifadelerinin yer aldığı 3 sayfalık itiraz dilekçesi dava dosyasına girdi. Zehra G., bunun üzerine, avukatı aracılığıyla 2'nci Aile Mahkemesi'ne başvurarak Halil S. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

'KAPIYI KİMSEYE AÇAMIYORUM'

Zehra G., can güvenliğinin olmadığını ve eski eşinin mahkemeye sunduğu dilekçeyi görünce şoke olduğunu söyleyerek, "Savunmasında beni öldürmenin vacip olduğuna, beni yaşatmayacağına dair kelimeler kullanmış. Ben bu süreçte çok tedirginim. Zaten kendisi agresif bir insan. Evliliğimizde çalışmayan bir insandı. Çalışmadığı için de doğru düzgün evliliğimiz olmadı. Ben şu an tedirginlik içindeyim. Kapıyı kimseye açamıyorum. Kendisi şiddet eğilimli bir insan. Evliliğim sırasında şiddet uyguladı bana. Beni öldürüp içeride yatmaya razıymış. Şiddet eğilimi olduğu için çocuklarım ve ben dokunmuyorduk ona" diye konuştu.

'TEHDİT ALTINDAYIM'

Halil S.'nin tehdit içerikli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesini avukatı aracılığı ile öğrendiğini söyleyen Zehra G., "Bilirkişi raporuna bu şekilde itiraz ettiğini öğrenince, ben de gittim şikayette bulundum. Avukatıma şikayetimi yolladım, savcılık uzaklaştırma kararı verdi 1 aylık. Ama ne kadar uzaklaştırma verirse versin, ben tehdit altındayım. Ben tedirginim. Kapıyı kimseye açamıyorum. Karşı tarafın Ankara'da yaşadığını biliyorum. Can güvenliğim yok zaten. Can güvenliğim olmadığı için tedirginim. Ne yapacağı belli olmayan bir insan. Karakola gittiğimde polis bana 'KADES'i telefonunuzu indirin, karşılaştığınızda basın, biz nerede olursanız olun geliriz' dedi. Ben bu savunmaya göre ceza almasını istiyorum. Madem ben tehdit altındaysam, bir kadını korkutuyorsa ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahkeme 3-sayfa Güncel Ankara Şiddet Hukuk Kadın

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu

DEM Parti yasaklı miting için toplandı, polis kalabalığı dağıtmak için harekete geçti
Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 13 EKİM | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? Bugün noterler çalışıyor mu? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 13 Ekim Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri 18. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 13 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha bu akşam var mı? 13 Ekim Deha dizisi 4. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Teşkilat bu akşam var mı? 13 Ekim Teşkilat dizisi 115. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 13 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.