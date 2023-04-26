BOŞANDIĞI EŞİNDEN, BARIŞMA İSTEDİĞİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN DAYAK YEDİ

AKSARAY'da Afganistan uyruklu Yusuf Jarrouk (41), barışma istediğini reddeden eşi Meryam Şerruh(38) ve yanındaki oğlu Mustafa Jarrouk'u (15), dövdü. Meryem Şerruh'un kolunda kırık oluşken, polis saldırgan Yusuf Jarrouk'un yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Meryam Şerruh, oğlu Mustafa Jarrouk ile yolda yürürken boşandığı eşi Yusuf Jarrouk ile karşılaştı. Yusuf Jarrouk, yeniden barışmak istediğini belirtti. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Jarrouk, eşi Meryam Şerruh'a tekme, tokat saldırdı. Bu sırada Mustafa Jarrouk da önlemeye çalıştı. Yusuf Jarrouk, bu kez oğlunu da saldırdı. Ardından da hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralanan anne ve oğlu, ihbarla çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağ kolunda kırıklar oluşan Meryam Şerruh ve oğlu Mustafa Jarrouk, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Anne ve oğlu daha sonra polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Mustafa Jarrouk,?Annemi ve beni babam dövdü. Annem ile barışmak istediği için darp etti.? dedi.

Polis saldırgan Yusuf Jarrouk'un yakalanması için çalışma başlattı.