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Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (2)

Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (2)

Güncel Haberler

ŞÜPHELİ YAKALANDI Gaziantep'te boşandığı eşi Bilge Kaya ile kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep'te boşandığı eşi Bilge Kaya ile kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı otomobillerinin önünü kesip, av tüfeğiyle öldüren Mertcan Köse, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Köse'nin sorgulanmasına başlandı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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