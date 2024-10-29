Üye Girişi
Haberler

Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Boşandığı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, boşandığı Hüseyin Ç. tarafından otomobilde tabancayla öldürülen 1 çocuk annesi Mine Özcan (28), cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayın detayları ve zanlının durumu hakkında bilgiler verildi.

NEVŞEHİR'de, boşandığı Hüseyin Ç. tarafından otomobilde tabancayla öldürülen 1 çocuk annesi Mine Özcan (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi. Otoparktaki 50 AEM 178 plakalı otomobilin içinde hareketsiz bir kadın olduğunu görenlerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki Mine Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç ve çevresinde inceleme yapan ekipler, kadının 1 ay önce boşandığı Hüseyin Ç. tarafından tabancayla vurulduğunu belirledi. Mine Özcan'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hüseyin Ç. ise Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesinin teslim aldığı Mine Özcan'ın cenazesi, Çardak köyündeki Yukarı Camisi'ne getirildi. Cenazeye Özcan'ın yakınları katıldı. 12 yıl evli kaldığı öğrenilen Mine Özcan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şüpheli Hüseyin Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Politika Nevşehir 3-sayfa Güncel Hukuk Çocuk

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? (29 Ekim) Ebrar Karakurt ne paylaştı? Ebrar Karakur'tan Barış Alper'e cevap! Kabine Toplantısı kararları! Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? (28 Ekim) Az önce deprem mi oldu? 29 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? 29 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 29 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.