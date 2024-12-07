Boşandığı Eşi Tarafından Bıçakla Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı eşi tarafından bıçakla öldürülen 37 yaşındaki Songül Gönül, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenaze, Hamitabat köyünde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı eşi tarafından bıçakla öldürülen kadın toprağa verildi.
Hamitabat köyünde düzenlenen törende Songül Gönül'ün (37) yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Gönül'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Lüleburgaz'da önceki gün Ü.D, bir süre önce boşandığı Songül Gönül'ün Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evine gitmiş, ikili arasında tartışma çıkmıştı. Ü.D'nin bıçakla ağır yaraladığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Ü.D. tutuklanmıştı.